Требуется специалист с отличным знанием вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки116 просмотров

требуется специалист с отличным знанием вордпресса

Необходимо написать ряд кастомных плагинов.

Также обязательно хорошо знать спанель, панель веста, необходимо умение настроить впс.

WordPress
8 лет назад
Leonasavoy
Савой 
42 года
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

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