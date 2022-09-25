Требуется внести изменения в парсер

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка568 просмотров

Требуется внести изменения в парсер интернет-магазина, парсер написан на php, и работает через selenium. Подробности в лс.

PHPSelenium
3 года назад
belserg
Сергей 
52 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Медведев
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва(-3)
3 года назад

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