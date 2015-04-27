Во вложении архив в котором в файле timer.html нужно сделать, чтобы когда время становилось больше чем указано в строке "var NY = Math.round((new Date('4/27/2015 22:01:01')..." исчезал таймер и ...
Требуется запустить сайт. Движок залит.
залили сайт на сервер. Сайт не работает....требуется правка конфигов, именно пути к движку и ассетам, данные для базы (логин, пароль) Данные фтп и хостинга дам. Пишите обязательно цену за сколько сделаете, чтобы сайт работал.
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