Требуются некоторые доработки формы на сайте.

Необходимо доработать форму добавления статей по адресу http://autotopsale.ru/addart.html. Движок самописный, программный код не загроможден и с ним приятно работать.

ДОРАБОТКИ ФОРМЫ:

1. При нажатии на поле справа от поля должна высвечиваться аналогичная подсказка как показано на примере http://www.avito.ru/additem, исполнить в стиле сайта (фиолетовые тона). Подсказка всегда должна находиться в видимой для глаза области. Если справа от поля нету места для подсказки, разместите ее в свободном месте недалеко от поля ввода. Оформить рамку можно либо также как в примере, либо лучше.

2. При введение в поле email некорректных данных должна выводиться в том же месте ошибка (красного цвета, рамка в том же исполнении, что и подсказка)

3. На сайте в форме нужно сделать подсчет количества символов в двух вариантах, с пробелами и без пробелов, так чтобы при вводе они сразу подсчитывались. Ниже символов должна подсчитываться стоимость из расчета ХХ руб. за XXXX сим. (с пробелами или без пробелов). Оформить красиво.

Также в админке, в форме редактирования статьи должен вестись аналогичный подсчет символов и стоимости за количество символов, только с возможностью изменять выбор как подсчитывать символы: с пробелами или без. В таком виде: напротив значений подсчета символов должны стоять флажки, где администратор может выбрать как ему подсчитывать количество символов. По умолчанию должна стоять галочка напротив поля "ввод символов без пробелов", при изменении которой тут же меняется стоимость. Подсчет стоимости (за количество введенных символов) должен вестись в соответствии с тем где стоит галочка.

Учитывайте также, что в форме уже подсчитывается ограничение по вводу символов в поле, при каких-либо изменениях необходимо это учитывать. Если вы посчитаете нужным видоизменить подсчет ограничивающий ввод символов в лучшую сторону, буду даже рад новым модификациям.

Также необходимо после добавления статьи заносить эти данные в базу данных в следующем виде:

в) ЦЕНА за количество символов, руб.

а) количество символов

б) 1- с пробелами или 2 - без пробелов, соответственно в программном коде должен быть комментарий к этим цифрам.

г) СУММА, руб. из расчета ХХ руб за ХХХХ символов

В базе данных уже есть данные по статье, это тема, текст, автор и т.д., поэтому ячейки для новых данных необходимо создавать после них.

В админке(во вкладке настройки в отдельную вкладку) должны быть выведены изменяемые данные: цена (XX руб), количество символов (XXXX символов) и флажок с выбором как подсчитать символы, с пробелами или без.

Все текстовое оформление должно быть осуществлено через css стили с комментариями.

Изменения в программном коде должны также комментироваться.

После выполнения задания, необходимо сделать небольшой отчет(html или world формат) с тем где производились изменения в виде (название файла и место изменения и что именно менялось или добавлялось.)

Стоимость выполнения заказ можно обсудить.