Творческий флеш-проект

Нужен сайт полностью на флеше, с интерактивной анимацией при наведении мышки и кликах.

Компания занимается видео-монтажом, созданием рекламы, продакшеном.

Нужен отрисованный (не обязательно 100% эксклюзивно) "мир", примерно как тут - http://www.immersive-garden.com/

Есть логотип компании в векторе - картинка приложена.

Навигация по сайту осуществляется с помощью этого же флеша, то есть где-то будут пункты меню, они могут быть "зашиты" в какие-то элементы графики. Например, дерево с надписью "история нашей компании", при наведении надпись увеличивается, а дерево подсвечивается и распускается, при этом луч из логотипа вытягивается и указывает на появляющийся контент страницы - просто как вариант.

Навигация не нужна предельно понятная и вебдванольная, сайт чисто представительский, а не продажный, то есть можно давать волю фантазии, главное, чтобы было в целом ясно, куда кликать.

По клику на пункт меню в отдельном поле должен появляться контент для этого меню. Например, висит экран, в котором по выбору того или иного меню появляются текст и картинки для этой страницы. Выбрали другое меню - предыдущий контент гаснет, появляется новый.

Нужны идеи, креатив, предложения, в соответствии с тематикой компании. Вся поддержка в виде фирменного стиля и остального по необходимости будет предоставлена.

Вот еще пример классной анимации - http://www.roger-gallet.fr/roger-gallet/france/decouvrez-les-univers-pa.aspx

Ожидаю Ваших заявок и вопросов.

Проект серьезный. Портфолио обязательно.