ТЗ на перенос одного раздела сайта в другой

Всем привет.

Что есть: есть 2 сайта, один оригинал, второй по аналогии. Сайты по нумерологии.

В оригинале в личном кабинете есть таблицы, графики и т.д.

Нужно написать кусочек ТЗ, чтобы программисты смогли сделать аналогичное на новом сайте.

Нужно срочно. Подробности вышлю.