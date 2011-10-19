Здравствуйте. Необходим программист или пара программистов работающих в паре для создания портала магазинов. Подробности при переписке. Бюджет 900-1100$
ТЗ по сайту на ядре joomla
Адрес сайта _бесплатноефото.рф
1) Обновить ядро сайта до версии 1.7 (можно просто ядро 1.7 поставить и шаблон на него начесить, оптимизированный под ядро, а потом повторить контент и структуру)
2) Сделать модуль последних статей (можно обсудить другой вариант решения задачи). В нем должен быть список последних материалов в категории отсортированных по дате добавления. Должна быть возможность менять количество показываемых материалов. И возможность выбрать показывать материалы с анонсом (до разделителя Read More) или без.
3) Сверстать слайдер. Выглядеть должен так http://demo.joomla-addons.org/index.php?parent_id=3&option=com_easygallery&Itemid=2 (нажать на фото) Сделать на базе DatsoGallery
a. Дополнительно добавить:
Звездочки 5 шт Слева от названия фото (внизу)
Ссылка «Перейти к комментариям» справа от названия. При клике переходит в режим Детальное фото.
4) На главной странице в модуле Наши лучшие фото, сделать возможность голосовать звездочками, при нажатии на картинку она должна разворачиваться в полноэкранный режим с возможностью голосования. Маленькая должна вырезаться при добавлении фотографии. Использовать datsogallery. (шаблон нарисован) При нажатии на картинку она должна разворачиваться в полноэкранный режим с возможностью голосования (режим просмотра фото слайдером) Должна быть возможность настраиваемой сортировки (по дате добавления\по рейтингу)
5) Перенести весь функционал virtuemart с другого сайта (ядро 1.5) (адрес уточню после выбора). Сверстать страницы virtuemart. (шаблон нарисован)
6) Сделать чтобы список услуг в категории товаров интернет магазина сворачивались бы под хайд и при клике разворачивались\разворачивалась (шаблон нарисован) Сделать чтобы при переходе в интернет магазин человек видел бы категорию развернутой (например перешел он с предметной фотосъемки – видит категорию предметной фотосъемки) а остальные под хайдом. При клике по другим категориям развернутая категория не сворачивается.
7) Сверстать 9 страниц (в них Datsogallery и Virtuemart) (шаблон нарисован)
Варианты реализации всех пунктов можем с вами обсудить.
Оплата WebMoney. Без предоплаты.
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