ТЗ по сайту на ядре joomla

Адрес сайта _бесплатноефото.рф

1) Обновить ядро сайта до версии 1.7 (можно просто ядро 1.7 поставить и шаблон на него начесить, оптимизированный под ядро, а потом повторить контент и структуру)

2) Сделать модуль последних статей (можно обсудить другой вариант решения задачи). В нем должен быть список последних материалов в категории отсортированных по дате добавления. Должна быть возможность менять количество показываемых материалов. И возможность выбрать показывать материалы с анонсом (до разделителя Read More) или без.

3) Сверстать слайдер. Выглядеть должен так http://demo.joomla-addons.org/index.php?parent_id=3&option=com_easygallery&Itemid=2 (нажать на фото) Сделать на базе DatsoGallery

a. Дополнительно добавить:

Звездочки 5 шт Слева от названия фото (внизу)

Ссылка «Перейти к комментариям» справа от названия. При клике переходит в режим Детальное фото.

4) На главной странице в модуле Наши лучшие фото, сделать возможность голосовать звездочками, при нажатии на картинку она должна разворачиваться в полноэкранный режим с возможностью голосования. Маленькая должна вырезаться при добавлении фотографии. Использовать datsogallery. (шаблон нарисован) При нажатии на картинку она должна разворачиваться в полноэкранный режим с возможностью голосования (режим просмотра фото слайдером) Должна быть возможность настраиваемой сортировки (по дате добавления\по рейтингу)

5) Перенести весь функционал virtuemart с другого сайта (ядро 1.5) (адрес уточню после выбора). Сверстать страницы virtuemart. (шаблон нарисован)

6) Сделать чтобы список услуг в категории товаров интернет магазина сворачивались бы под хайд и при клике разворачивались\разворачивалась (шаблон нарисован) Сделать чтобы при переходе в интернет магазин человек видел бы категорию развернутой (например перешел он с предметной фотосъемки – видит категорию предметной фотосъемки) а остальные под хайдом. При клике по другим категориям развернутая категория не сворачивается.

7) Сверстать 9 страниц (в них Datsogallery и Virtuemart) (шаблон нарисован)

Варианты реализации всех пунктов можем с вами обсудить.

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