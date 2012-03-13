Убрать ошибки с сайта, мелкие доработки

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки141 просмотр
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Сайт matrason.com.ua на РНР (самописная Кактус CMS http://cms.kaktus.kiev.ua/)

Во вложении лог ошибок. Сайт долго грузится. Нужно разобраться.

12 лет назад
matrason
Дмитрий 
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва