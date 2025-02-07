Требуется помощь в устранении ошибки 413 при загрузке файла размером 100 MB на Restify через Nginx. Файл загружается через форму с использованием multipart form data. Настройки Nginx и Restify указаны. Работа через Telegram Screenshare, оплата при положительном результате.
Удаленик клиентской части некоторых блоков
В приложении next требуется убрать клиентский рендеринг из блоков home layout page, с сохранением всей логики, без потерь seo и без потерь связок с сервером.
Заявки фрилансеров
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