Удаленик клиентской части некоторых блоков

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки243 просмотра

В приложении next требуется убрать клиентский рендеринг из блоков home layout page, с сохранением всей логики, без потерь seo и без потерь связок с сервером.

Next.js
3 месяца назад
weto_team
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