Добрый день! Есть сайт на MODx Revolution, к которому нужно подключить и настроить данный скрипт. На сервере есть всё необходимое для работы (а чего нету - поставим в течении 5 минут).
Удалить код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части ст
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется выполнить одну из рекомендаций PageSpeed Insights- удалить код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы, но так, чтобы сайт грузился нормально и все плагины работали корректно.
Если планируется перенос всех CSS в один файл, то закомментируйте стили каждого плагина, для возможного обновления.
Также прошу по пунктам описать процесс выполненной работы,чтобы я мог понять, что и как было сделано, плюс дать рекомендации, как вести себя после апдейта одного из плагинов.
Работа должна быть сделана без использования специальных плагинов.
При подаче заявки, укажите, пожалуйста, величину желаемой оплаты и срок выполнения.
Список скриптов и стилей
Удалите кодJavaScript, препятствующий отображению:
/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4
/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1
/wp-content/themes/gomedia/assets/js/script_my.js?ver=4.6.
Оптимизируйте работуCSS на следующих ресурсах:
/wp-content/plugins/yet-posts-plugin/style/widget.css?ver=4.6.1
/wp-content/themes/gomedia/assets/css/bootstrap.min.css
/wp-content/themes/gomedia/assets/css/bootstrap-theme.min.css
/wp-content/themes/gomedia/style.min.css?v=1&ver=4.6.1
/wp-content/plugins/theme-junkie-shortcodes/assets/css/junkie-shortcodes.css?ver=4.6.1
/wp-content/plugins/wp-postratings/postratings-css.css?ver=1.83
/wp-content/plugins/wordpress-popular-posts/style/wpp.css?ver=3.3.4
/wp-content/plugins/tablepress/css/default.min.css?ver=1.7
https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.4.0/css/font-awesome.min.css
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