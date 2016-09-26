Удалить код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части ст

Требуется выполнить одну из рекомендаций PageSpeed Insights- удалить код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы, но так, чтобы сайт грузился нормально и все плагины работали корректно.

Если планируется перенос всех CSS в один файл, то закомментируйте стили каждого плагина, для возможного обновления.

Также прошу по пунктам описать процесс выполненной работы,чтобы я мог понять, что и как было сделано, плюс дать рекомендации, как вести себя после апдейта одного из плагинов.

Работа должна быть сделана без использования специальных плагинов.

При подаче заявки, укажите, пожалуйста, величину желаемой оплаты и срок выполнения.

Список скриптов и стилей

Удалите кодJavaScript, препятствующий отображению:

/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4

/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1

/wp-content/themes/gomedia/assets/js/script_my.js?ver=4.6.

Оптимизируйте работуCSS на следующих ресурсах:

/wp-content/plugins/yet-posts-plugin/style/widget.css?ver=4.6.1

/wp-content/themes/gomedia/assets/css/bootstrap.min.css

/wp-content/themes/gomedia/assets/css/bootstrap-theme.min.css

/wp-content/themes/gomedia/style.min.css?v=1&ver=4.6.1

/wp-content/plugins/theme-junkie-shortcodes/assets/css/junkie-shortcodes.css?ver=4.6.1

/wp-content/plugins/wp-postratings/postratings-css.css?ver=1.83

/wp-content/plugins/wordpress-popular-posts/style/wpp.css?ver=3.3.4

/wp-content/plugins/tablepress/css/default.min.css?ver=1.7

https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.4.0/css/font-awesome.min.css