Улучшить систему поиска на сайте

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Закрыт6 заявок208 просмотров

Есть форум.

http://chuguevforum.com/

На форуме есть система поиска, которую надо улучшить.

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Сейчас ищет только по целому слову или фразе, а нужно искать по фрагменту слова или фразы.

Пишите, звоните.

Александр

11 лет назад
astor
48 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров