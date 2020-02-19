Улучшить скорость загрузки сайта на битрикс

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки135 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Довезти показатели на десктопе и мобильной версии до зеленой зоны без потери качества изображения https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Flum-store.ru%2Fpersonal%2Forder%2Fmake%2F&tab=mobile

На всех страницах сайта включая меню и оформление заказа

https://lum-store.ru/

4 года назад
barscompani
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад