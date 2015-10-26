Управление данными по ценам

Веб-программированиеЗавершен1 заявка86 просмотров
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Дополнение к текущему модулю заказов

8 лет назад
ocasinos
Игорь 
40 летЛатвия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
45 отзывов
Выбранный исполнитель
stepanko
Степан 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
18 дней назад
8 лет назад
$30
1 день
Да это заказа на дополнение к модулю. И исполнение меня приятно удивило. Всё было очень удобно. Исполнитель понял меня прекрасно!
Все хорошо. С оплатой проблем нет. Заказчик всегда на связи.