Ускорение мобильной версии сайта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки167 просмотров
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Для сайта https://ferrum-body.ru/ на cms wordpress провести работы по ускорению мобильной версии сайта. На основании рекомендаций:https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fferrum-body.ru&tab=desktop

В частности сделать:

1.     Сократите время отрисовки первого контента

2.     Настройте подходящий размер изображений

3.     Устраните ресурсы, блокирующие отображение.Некоторые ресурсы препятствуют загрузке контента страницы. Рекомендуем

настроить загрузку необходимых ресурсов JS/CSS в первую очередь и отложить

загрузку остальных ресурсов

4.     Настройте показ всего текста во время загрузки веб-шрифтов. Чтобы пользователь мог видеть текст, пока веб-шрифты не

загрузились, используйте функцию отображения шрифтов CSS

5.     Задайте правила эффективного использования кеша для статических объектов https://c2n.me/3ZZrEDe.png

5 лет назад
Ferrumbody
Дмитрий 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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