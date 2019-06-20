Ускорить скорость загрузки сайта сайта на wordpress

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки96 просмотров

Есть сайт на  wordpress

Нужно ускорить скорость загрузки всех страниц сайта для мобильных и десктопов

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=https%3A%2F%2Fnewspine.ua

WordPress
6 лет назад
didesha
Алина 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров