Ускорить загрузку сайта на WordPress для мобильных устройств

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок229 просмотров

Ускорить загрузку сайта на WordPress для мобильных устройств (PageSpeed)

Необходимо оптимизировать скорость загрузки сайта на платформе WordPress для мобильных устройств, ориентируясь на показатели Google PageSpeed Insights. Сейчас сайт загружается медленно на мобильных, требуется повысить оценку до минимум 85–90 (если возможно).

Требования к исполнителю:

  • Опыт в оптимизации WordPress-сайтов под мобильные устройства.

  • Понимание рекомендаций Google PageSpeed.

  • Умение работать с популярными плагинами производительности.

WordPressОптимизация кода
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