Требуется разработка Telegram-бота 'GPT-наставник', который станет цифровым наставником для пользователей. Бот должен адаптироваться под каждого, задавать квесты и отслеживать прогресс. Возможна частичная разработка. Укажите стоимость и сроки для каждого блока работы.
Ускорить загрузку сайта на WordPress для мобильных устройств
Ускорить загрузку сайта на WordPress для мобильных устройств (PageSpeed)
Необходимо оптимизировать скорость загрузки сайта на платформе WordPress для мобильных устройств, ориентируясь на показатели Google PageSpeed Insights. Сейчас сайт загружается медленно на мобильных, требуется повысить оценку до минимум 85–90 (если возможно).
Требования к исполнителю:
Опыт в оптимизации WordPress-сайтов под мобильные устройства.
Понимание рекомендаций Google PageSpeed.
Умение работать с популярными плагинами производительности.
Заявки фрилансеров
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