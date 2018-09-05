Программу агрегатор для продаж услуг в интернете. чуть позже приложение для Android и Apple
Усовершенствовать сайт на jommla
Здравствуйте!
Есть сайт рецептов, нужно видоизменить блоки и немного доработать функционал, расширить сайт до 1280px!
ищю того кто сможет написать несколько модулей и поработать над безопасностью!
настроить семантическую разметку Schema.org
Жду адекватную цену и сроки!
Заявки фрилансеров
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