Усовершенствовать сайт на jommla

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Закрыт5 заявок135 просмотров

Здравствуйте!

Есть сайт рецептов, нужно видоизменить блоки и немного доработать функционал, расширить сайт до 1280px!

ищю того кто сможет написать несколько модулей и поработать над безопасностью!

настроить семантическую разметку Schema.org

Жду адекватную цену и сроки!

7 лет назад
Irenjazz
Ирина 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров