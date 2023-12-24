Установить 3 скрипта с GitHub

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Открыт4 заявки125 просмотров

Коллеги Добрый день,

Требуется установить 3 скрипта с гитхаба связанной со статистикой, настроить. Так же сделать простую админку для авторизацией и страницей добавления событий с подключением XML файлов к каждому событию для сбора данных.

Язык Питон.

GitHubУстановка скриптов
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