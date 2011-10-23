Установить готовый дизайн и верстку на opencart

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки142 просмотра

Есть сделанный дизайн и верстка под сексшоп, нужно поставить это все на opencart и залить на хостинг

Opencart
14 лет назад
FreetimeMega
Денис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

vovan_f
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
48 отзывов
14 лет назад
$150
10 дней
Хороший исполнитель, работу сделал качественно - в оговоренные сроки, и за цену за которую сразу договорились. Советую обращаться.
Все прошло отлично.

Заявки фрилансеров

vovan_f
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
48 отзывов
14 лет назад