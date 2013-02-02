Установить готовую верстку на Joomla

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки177 просмотров
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Необходимо поставить и настроить сверстанный сайт на Joomla.

По верстке 2 страницы: главная + внутренняя.

http://fastpaper.ru/

http://fastpaper.ru/inner.html

Joomla
11 лет назад
Artget
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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