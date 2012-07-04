Представительский сайт вэб-студии «Open Design», также предоставляющей рекламные услуги. Сайт должен быть выполнен с использованием технологии «parallax scrolling»: фоновые предметы на каждой странице двигаются медленнее переднего плана пропорционально их удалению. ...
Установить и настроить импорт - экспорт Vertuemart
Нужно побыстрее сделать.
Есть еще подобные и не только работа.
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