Установить или спрограммировть на сайт фотораздел.

Есть сайт http://kzorda-market.kz//

Нужно сделать раздел на сайте - "фотогалерея"

Сайт на движке JOKER BOARD

Нужно, чтобы все могли добавлять фото в фотогалерею, а те, кто отправит смс появляются на главной странице под надписью фото дня.

СМС билинг на сайте уже есть и можно обычные объявления всем добавлять, а вип объявления появляются на главной за смс.

но надо примерно как на мэйл ру. ну попроще конечно. но 1)Добавлять фото могут все 2)Из этих фото складывается фотогалерея города 3)Голосовать за фото могут все 4)Те, кто отправит смс появляется на главной 5)Отправить могут многие, но на главной можно максимум 6 фото, это тоже надо подумать

Сколько это будет стоить в вмз?