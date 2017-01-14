Установить на сайте онлайн менеджер - Telegram Site Helper 2.0

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Закрыт6 заявок455 просмотров

Сайт на Wordpress

Нужно установить Telegram Site Helper 2.0 — чат помощник для сайта на основе Telegram, подогнать по стилю под сайт.

Подробнее тут https://habrahabr.ru/post/302056/ 

Пишите цены и сроки

WordPress
8 лет назад
angels24kz
Алексей 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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