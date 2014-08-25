Установить скрипты счетчика и формы обратной связи

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок187 просмотров

Приветствую,

Есть сверстанная страница, нужно оживить её

-установить скрипт формы отправки сообщения (изменить адрес почты на который отправляются сообщения)

-оживить счетчик "до конца акции осталось: чч:мм:сс" (счетчик должен выглядеть так: http://supervaigra.com/ или очень на него похож )

Код счетчика обратного отсчета можно использовать http://keith-wood.name/countdown.html

11 лет назад
NikulinS
Сергей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

slarkstudio
33 года
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$20
2 дня
Все отлично! Задание выполнено согласно оговоренному тз, и даже раньше срока! Игорь очень вежливый и внимательный человек, рекомендую!
Положительный отзыв на все 100%, четкое ТЗ, предоплата, постоянный онлайн - даже не знаю что еще может быть лучше!

Заявки фрилансеров

slarkstudio
33 года
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад