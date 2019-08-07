Установить теги микроданных для Facebook в магазин на Tilda

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Закрыт2 заявки645 просмотров

Нужна установка тегов микроданных на одностраничный магазин на Tilda.

Установлен пиксель, подключены события, создан каталог, но в него надо загрузить данные о товарах и сам товар. Это можно сделать с помощью фида данных или пикселя. Но чтобы сделать это через пиксель и он мог видеть все товары, на сайте надо  установить необходимые теги микроданных.

За подробностями в ЛС.

Tilda
6 лет назад
olegerma
48 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

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