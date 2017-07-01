Установить выпадающее адаптивное горизонтальное меню на сайт.

Сейчас на сайте стоит выпадающее меню. При адаптации оно рассыпается. В меню 8 пунктов.

Установленное меню должно:

1. При изменении размера перестраиваться в 2 ряда по 4 пункта.

2. Потом превращаться в кнопку меню, по клику которой должно выпадать вниз.

3. Подпункты также должны работать при адаптации.

4. Меню должно вписываться в дизайн сайта.

5. При изменении пунктов в админке вордпресса, пункты меню тоже должны меняться. Те должно быть связано с вордпрессом.

Цена / сроки? Адрес дам при переписке.