Установка флеш плеера на dle 9.x

$50
Веб-программированиеЗавершен3 заявки112 просмотров
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Требуется установить данный мною флеш плеер на сайт с движком dle версии 9.x)

12 лет назад
stolypin_90
Игорь 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
seoal
Антон 
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
12 лет назад
$50
1 день
Отличное качество работы - а главное все быстро в дальнейшем надеюсь на профессиональное сотрудничество с этим фрилансером! Рекомендую :)
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