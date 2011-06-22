Установка флеш плеера на dle 9.x

Задачи Требуется реализовать конструктор сайтов на бесплатной cms 1. разработать или найти для конструктора более 100 шаблонов сайтов под разные отрасли бизнеса 2. сделать удобную панель редактирование (аналог word документ): • добавление, редактирование, удаление пунктов навигационного меню • добавление, редактирование, удаление графических или ...
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Требуется установить данный мною флеш плеер на сайт с движком dle версии 9.x)
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