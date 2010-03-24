Установка и внедрение USPS калькулятора в страницу

Нужно сделать калькулятор USPS International shipping calculator www.usps.com который будет просчитывать стоимость отправки почты из США в другие страны, такой калькулятор вроде как предоставляется USPS но ни найти его ни тем более разобраться с ним я не смог.

Этот калькулятор нужно внедрить в страницу оформления заказа, дабы он без перезагрузки страницы высчитывал стоимость, прибавлял к нашим данным на странице, после чего эти данные средствами php мы отправляем в БД.

Большая просьба тем, кто понятия не имеет что такое USPS и что это за калькулятор, не тратить свое время.

Обязательно наличие скайпа и хорошего интернет соединения.

Оплата после проверки работы калькулятора.