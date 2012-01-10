Установка новой темы на существующий блог на WP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки144 просмотра

Есть блог на WP и список тем, которые нравятся. Нужно узнать какие из этих тем могут работать на данной версии WP, а затем натянуть указанную.

WordPress
14 лет назад
ifman
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

HYPERtxt
Гурам 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
45 отзывов(-3)
14 лет назад
$35
1 день
Работа была выполнена качественно.
Сделка прошла гладко.

Заявки фрилансеров

HYPERtxt
Гурам 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
45 отзывов(-3)
14 лет назад