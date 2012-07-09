Установка плагина magento, gomage_lightcheckout)

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компонент gomage_lightcheckout. кроме стандартых функций требуется добавить следующий функционал в чекауте:

-gift message - чекбокс, не влияет на цену состояние идет в заказ.

-чекбокс быстрая доставка - добавляет к цене заказа.

-дополнительное поле для проверки прaвильности ввода имейла

-текстовое поле - комментарий к заказу, информация идет в заказ.

Magento
13 лет назад
olson
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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