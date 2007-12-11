Установка скрипта сервиса бесплатных форумов

Необходимо написать web widgets для сайта. Видение такое - при загрузке страницы, подгружается некий Dashboard, который содержит в себе некое количество гаджетов (поиск, погода, какая-то навигация по сайту и т.д.), выглядит так - по середине ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно установить скрипт Multi-Forums 1.3.
нужен человек кто уже устанавливал этот скрипт.
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