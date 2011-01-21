Приложение внутренний мессенджер для участниуов сайта на собств RED5 серваке 1) В видеочат встроен онлайн переводчик сообщений что позволяет общаться на разных языках. (Русский, Англ, Франц, Испанский, Немецкий, Арабский) каждый мембер выбирает свой ...
Установка видео чата на основе Red5
Необходимо установить любой видео чат (желательно с текстовым чатом). На сервере есть Red5.
Никаких дополнительных настроек ненадо, просто установить и показать что видео потоки передаются.
ася: 312-560-312
+380958459154
skype: dehbok1
email: [email protected]
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