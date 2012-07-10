Установка Wordpress + кастомизация шаблона

Требуется установка Wordpress на несколько сайтов, добавление нужных плагинов, статей (статьи писать не надо) + кастомизация паблик шаблонов (На уровне поставить номер телефона в шапку, удалить сайдбар).

За 1 сайт плачу 300 рублей, сайты нужны каждый день