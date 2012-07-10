Добрый день, уважаемые фрилансеры, мне срочно нужна ваша помощь, естественно за умеренную плату, а именно: 1. Был очень неответственный работник, начал делать сайт резиновым и на этом пропал, нужно в срочном порядке доработать его ...
Установка Wordpress + кастомизация шаблона
Требуется установка Wordpress на несколько сайтов, добавление нужных плагинов, статей (статьи писать не надо) + кастомизация паблик шаблонов (На уровне поставить номер телефона в шапку, удалить сайдбар).
За 1 сайт плачу 300 рублей, сайты нужны каждый день
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищу програмиста знающего джумлу. Есть дазийн, необходимо сверстать и натянуть на уже существующий сайт, никакого функционала сложног нет, практически все стоковое, обычный сайт визитка. Нужен человек который хорошо разбирается, оплата по договоренности. ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно из базы SMF выбрать 3х самых активных пользователя за сутки. Мне не нужен сам скрипт, мне нужен грамотный sql запрос(ы). есть таблица smf_messages в ней есть поля id_msg , poster_time (формат 1337611620) ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $300
Нужен грамотный специалист для доработки сайта на Drupal 6.x. Ссылка http://www.free-soft.name/ Обязательно опыт работы с этим движком, а также знание php, MySQL, html и элементарно jquery Оплата будет производиться поэтапно, по факту. ...Закрыт13 лет назад
Необходимо сделать форму поиска авиарейсов, рейсы добавляем в базу мы через админку, так же необходимо подключить платежную систему, для покупки авиабилета к рейсу. Наш сайт на DLE. Пишите в ICQ 414415415, стоимость определим.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть сайт joomla 2.5 + virtuemart 2. Стоит стандартная корзина. Нужно вывести анкету пользователя на страницу корзины, а также вывести на страницу корзины выборку способов доставки и оплаты. Бюджет от ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Бюджет по договоренности Доработка Битрикс Приветствую! Ищется web-программист на постоянную-удаленную работу. Пока что на 1 проект, CMS: Битрикс(Бизнес)- интернет магазин Предпочтительно опыт работы с модулем обмена ...Закрыт13 лет назад
Нужно две формы отправки сообщений админу с сайта, (html+jquery+php) в модальном окне (jquery.fancybox) с валидацией полей и маской для телефона (jquery.maskedinput) . Одна форма на три поля, вторая на 6 полей. отправка ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Для фотохостинга uploads.ru необходимо разработать модули для распространенных форумных движков, которые будут использовать API фотохостинга для загрузки и размещения изображений. IPB latest stable phpBB 2.0.x phpBB latest stable vBulletin ...Закрыт13 лет назад
- $50
Скрипт Яницкого http://janicky.com/content/article_7.html Он установлен, надо его отстроить задачи 1)Импортировать базы е мейлов. Несколько файлов в формате txt 2)Разослать первую рассылку по базе "БАЗА № 3 .txt КОМПАНИИ 2" ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад