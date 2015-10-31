Устранить ошибки в RSS-фиде для Яндекс Новостей

Здравствуйте. Есть новостной поток, который отображается нормально (браузер, агрегаторы и тп). Однако необходимо внести некоторые правки для попадания текстов в ЯндексНовости. 1) Текст не распознается при проверке 2) Решить проблему с разметкой логотипа 3) Ограничить число новостей в ленте 8 днями.

При проверке корректности экспорта все выглядит так: http://prntscr.com/8umeew

Сайт выполнен на Perl-Mason.

Если сотрудничество будет успешным, дам еще 4-6 потоков для исправления мелких ошибок с того же сайта.

Сама лента доступна с главной или по адресу http://www.volcity.ru/rss/ya_rss.cgi

Цена договорная вообще-то, торг уместен. Предпочитаю FairPlay (работаю как ИП)