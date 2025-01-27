Цель: Снизить текущие задержки через QoS(?) и оптимизацию маршрутов(SFU?)

Клиент ↔ STT (распознавание речи) → LLM → TTS (синтез) ↔ Клиент.

Текущий стек:

Бекенд на Node.js с передачей аудио через WebSocket .

STT (Speech-to-Text) → LLM → TTS (Text-to-Speech) ↔ Клиент

Аудиокодек: PCM16 (8 kHz) (без перекодирования, совместимость с браузерами, включая Safari).

Текущее видение реализации проекта (вероятно оно может быть другое)

1. Анализ и проектирование:

• Изучить текущую архитектуру (WebSocket + Node.js).

• Предложить схему уменьшения задержек, через SFU для 1:1 аудиосвязи (не конференции!).

2. Настройка SFU-сервера:

• Развернуть Mediasoup / Jitsi / OpenVidu, или облачное решение Daily / LiveKit, но мы там ограничены комнатами, возможно это не так).

3. Оптимизация задержек:

• Устранить узкие места в цепочке (замер текущих задержек ~300-400 мс).

• Протестировать работу в условиях высокой нагрузки.

4. Масштабирование:

• Настроить горизонтальное масштабирование SFU (Docker/Kubernetes).

• Добавить балансировку нагрузки между экземплярами STT/TTS.

5. Синхронизация с IP-телефонией:

• Подготовить интеграцию с SIP (на будущее, но учесть в архитектуре).

Требования к кандидату: