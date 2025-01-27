Устранить задержки аудиопотоков (WebRTC, Node.js)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Цель: Снизить текущие задержки через QoS(?) и оптимизацию маршрутов(SFU?)
Клиент ↔ STT (распознавание речи) → LLM → TTS (синтез) ↔ Клиент.

Текущий стек:

  • Бекенд на Node.js с передачей аудио через WebSocket.

  • STT (Speech-to-Text) → LLM → TTS (Text-to-Speech) ↔ Клиент

  • Аудиокодек: PCM16 (8 kHz) (без перекодирования, совместимость с браузерами, включая Safari).

Текущее видение реализации проекта (вероятно оно может быть другое)

1. Анализ и проектирование:

• Изучить текущую архитектуру (WebSocket + Node.js).

• Предложить схему уменьшения задержек, через SFU для 1:1 аудиосвязи (не конференции!).

2. Настройка SFU-сервера:

• Развернуть Mediasoup /  Jitsi / OpenVidu, или облачное решение Daily / LiveKit, но мы там ограничены комнатами, возможно это не так).

3. Оптимизация задержек:

• Устранить узкие места в цепочке (замер текущих задержек ~300-400 мс).

• Протестировать работу в условиях высокой нагрузки.

4. Масштабирование:

• Настроить горизонтальное масштабирование SFU (Docker/Kubernetes).

• Добавить балансировку нагрузки между экземплярами STT/TTS.

5. Синхронизация с IP-телефонией:

• Подготовить интеграцию с SIP (на будущее, но учесть в архитектуре).

Требования к кандидату:

  • Экспертиза в WebRTC (ICE/STUN/TURN, аудиопотоки).

  • Опыт с SFU (Mediasoup, Jitsi и.т.д) и аудиокодеками (PCM, Opus).

  • Навыки в Node.js (бекенд для медиасерверов).

  • Понимание сетей: RTP, QoS, туннелирование.

Node.jsОптимизация кодаУстранение ошибок
3 месяца назад
guest_1739215474861
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Дмитро
 
19 лет
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Был
9 часов назад
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3 месяца назад