Увеличить скорость загрузки на мобильных

Надо скорость на мобильных увеличить https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fuleypchel.com.ua%2Fantigistaminnoe-ot-ukusa-pchel

Уже бьюсь с этим и не пойму, что не так делаю

Установлены плагины кэширования (пробовал wp-rockets решил пока что отказаться в сторону ninja)

картинки оптимизированы, lazy-загрузка включена. Минимизированы скрипты, цсс и все что можно.

На десктопе более менее, а с мобильной версией беда какая-то

У кого есть опыт, пишите