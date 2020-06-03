Увеличить скорость загрузки на мобильных

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Закрыт2 заявки708 просмотров

Надо скорость на мобильных увеличить https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fuleypchel.com.ua%2Fantigistaminnoe-ot-ukusa-pchel

Уже бьюсь с этим и не пойму, что не так делаю

Установлены плагины кэширования (пробовал wp-rockets решил пока что отказаться в сторону ninja)

картинки оптимизированы, lazy-загрузка включена. Минимизированы скрипты, цсс и все что можно. 

На десктопе более менее, а с мобильной версией беда какая-то

У кого есть опыт, пишите

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evgeniy
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