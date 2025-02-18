Нам необхідно обрати та реалізувати правильний запит до журналів транзакцій Solana, щоб вихідні дані були повністю читабельними та містили наступну інформацію:



Тип swap: чи була транзакція купівлею, чи продажем.

Часова позначка: дата та час, коли відбулася swap-транзакція.

Сума swap: сума, залучена в операцію.

Адреса транзакції: адреса гаманця, яка виконала swap.

Ці покращені журналізовані дані повинні бути зрозумілими, негайно сприйманими та доставлятися в режимі реального часу через WebSocket без затримок. Ми шукаємо Rust-розробника, який інтегрує цю функціональність у готовий код для покращення читабельності журналів та доступності даних. Подробиці при обговоренні.