Необходимо выполнить 4 лабораторные работы по администрированию на ОС Linux и Windows (2000/2007). Каждая работа требует скриншоты выполненных действий и список команд, использованных в командной строке. Задания включают изучение прав доступа в NTFS, работу с DHCP и DNS, а также основные команды Linux и управление пользователями и группами.
В існуючий код на RUST необхідно дописати метод по обробці журналів
Нам необхідно обрати та реалізувати правильний запит до журналів транзакцій Solana, щоб вихідні дані були повністю читабельними та містили наступну інформацію:
Тип swap: чи була транзакція купівлею, чи продажем.
Часова позначка: дата та час, коли відбулася swap-транзакція.
Сума swap: сума, залучена в операцію.
Адреса транзакції: адреса гаманця, яка виконала swap.
Ці покращені журналізовані дані повинні бути зрозумілими, негайно сприйманими та доставлятися в режимі реального часу через WebSocket без затримок. Ми шукаємо Rust-розробника, який інтегрує цю функціональність у готовий код для покращення читабельності журналів та доступності даних. Подробиці при обговоренні.
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