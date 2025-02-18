В існуючий код на RUST необхідно дописати метод по обробці журналів

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Нам необхідно обрати та реалізувати правильний запит до журналів транзакцій Solana, щоб вихідні дані були повністю читабельними та містили наступну інформацію:

Тип swap: чи була транзакція купівлею, чи продажем.
Часова позначка: дата та час, коли відбулася swap-транзакція.
Сума swap: сума, залучена в операцію.
Адреса транзакції: адреса гаманця, яка виконала swap.
Ці покращені журналізовані дані повинні бути зрозумілими, негайно сприйманими та доставлятися в режимі реального часу через WebSocket без затримок. Ми шукаємо Rust-розробника, який інтегрує цю функціональність у готовий код для покращення читабельності журналів та доступності даних. Подробиці при обговоренні.

Rust
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