В самописном движке правка шаблона сайта

Добрый день Нужно разработать передачу данных с формы на сайте в Битрикс24 https://docs.google.com/document/d/16BTz__vWPx94Z8Pat6gwAqb0vAF91gy-BSuuuaCbWLY/edit?usp=sharing Пожалуйста, с предложениями пишите принцип реализации. Если нужны дополнительная информация, спрашивайте. Спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на самописном движке (php с mysql).
Есть две страницы, которые имеют разные шаблоны вывода и редактируются в админке в разных местах (но обе в админке имеют Содержимое):
- http://transmissionpro.ru/service/remont-akpp/infiniti
Тут есть вот такой кусок http://prntscr.com/j4fwdi, который выводится между хлебными крошками и Содержимым из админки.
Мне нужно, чтобы код выводящий эти элементы выводился ПОСЛЕ Содержимого.
- http://transmissionpro.ru/service/remont-akpp-mercedes/
Тоже самое, только другой шаблон.
И тут вот такой кусок между получается, который переносить: http://prntscr.com/j4ryng
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