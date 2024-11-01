Шукається веб-розробник для створення двох проєктів: сайт компанії NexusVibe з акцентом на дизайн та презентацію вакансій, а також онлайн-шоурум для Greenframe з каталогом дерев'яних будинків. Важливо дотримуватись вказаного дизайну з Figma та забезпечити функціональність адміністративної консолі.
В список Компаний Битрикс24 необходимо парсить список МФО и Банков
В список Компаний Битрикс24 необходимо парсить список МФО и Банков
Откуда клиент берет данные:
https://www.cbr.ru/banking_sector/cred...ullCoList/ Банки
https://zaim.com/reestr-mfo/ МФО
Необходимо ежедневно получать данные по МФО и банкам в элементы Компаний Б24 (именно при первой загрузке получить новые, а после обновлять)
Так же необходимо записывать данные в поля, например ИНН и тп
ТЗ на данный момент подробное не составляли, интересует возможность и суммы по реализации запроса, с дальнейшем переходом на составление ТЗ и сотрудничества по указанному проекту
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $800Веб-программирование13 заявокЗакрыт4 месяца назад
Ищется опытный веб-программист для доработки сайта на Битрикс. Задачи включают настройку подложки фильтра, изменение карточек товара, обновление формы обратной связи и замену шаблона блока со специальными предложениями. Также требуется настройка хостинга и взаимодействие с технической поддержкой. Ожидается быстрое выполнение задач.Веб-программированиенет заявокЗакрытнет даты
Требуется интеграция чат-бота GPT с Asterisk для обработки входящих и исходящих звонков. Рассматривается использование библиотек с GitHub, таких как phone-g, для реализации проекта. Необходимо оценить возможности и предложить решение.Веб-программированиенет заявокЗакрытнет даты
Задача заключается в разработке чекера для PUBG Mobile, включающего анализ сетевого трафика, работу с API и интеграцию решений для CAPTCHA. Необходимо использовать Python для написания кода, а также прокси-серверы для предотвращения блокировки IP. Ожидается понимание работы игры и навыки автоматизации запросов.Веб-программирование1 заявкаЗакрытнет даты
- $40
Требуется middle-разработчик для доработки flask-admin. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с flask, уметь разбираться в чужом коде и быть готовым к срочной задаче. Откликайтесь, если вы уже работали с flask-admin.Веб-программирование1 заявкаЗакрытнет даты
- $200
Ищется веб-программист с опытом работы для выполнения сложной задачи по разработке сайта. Все детали и требования указаны в прикрепленном файле. Необходимы навыки в веб-программировании и понимание специфики работы с сайтами.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
- $200
Необходимо разработать парсер для списка МФО и банков, который будет интегрирован в Битрикс24. Данные должны обновляться ежедневно, с записью информации в поля, такие как ИНН. Интересует возможность реализации проекта и предварительные суммы. Подробное ТЗ будет составлено позже.Веб-программирование2 заявкиЗакрытнет даты
- $200
Разработать сайт, который будет работать через API сервиса временных почт. Необходим функционал личных кабинетов для пользователей и возможность пополнения баланса. Сайт должен предоставлять пользователям временные почты, получать коды через API и иметь возможность перепродажи услуг. Также требуется разработка собственного API как прослойки к API smsbower.Веб-программирование6 заявокЗакрытнет даты
- $100
Необходимо подключить smart accounts к сайту на Open Cart через API, так как готового модуля нет. Подробное техническое задание предоставлено. Укажите опыт работы с Open Cart при оценке.Веб-программирование3 заявкиЗакрытнет даты
- $50
Требуется разработать виджет чата для Битрикс, аналогичный живому чату, с учетом дизайна и функционала. Сроки выполнения - сегодня. Более подробное техническое задание будет предоставлено в сообщениях.Веб-программирование3 заявкиЗакрытнет даты