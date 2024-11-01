В список Компаний Битрикс24 необходимо парсить список МФО и Банков

Откуда клиент берет данные:

https://www.cbr.ru/banking_sector/cred...ullCoList/ Банки

https://zaim.com/reestr-mfo/ МФО

Необходимо ежедневно получать данные по МФО и банкам в элементы Компаний Б24 (именно при первой загрузке получить новые, а после обновлять)

Так же необходимо записывать данные в поля, например ИНН и тп

ТЗ на данный момент подробное не составляли, интересует возможность и суммы по реализации запроса, с дальнейшем переходом на составление ТЗ и сотрудничества по указанному проекту