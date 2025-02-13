Веб-интерфейс для ботов Bybit (или другая биржа)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок32 просмотра

Задача:

Есть биржа, желательно Bybit.

У них есть API. Задача сделать свой веб интерфейс, чтобы через API иметь возможность запускать боты через свой личный кабинет. Всё тоже самое как в байбите, но только у себя через свой сайт. Если не Bybit, то еще подойдет Kucoin. Если делали подобное, возможно подойдет другая биржа.

Интеграция APIСоздание ботовСоздание веб-приложений
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