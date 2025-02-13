Задача:

Есть биржа, желательно Bybit.

У них есть API. Задача сделать свой веб интерфейс, чтобы через API иметь возможность запускать боты через свой личный кабинет. Всё тоже самое как в байбите, но только у себя через свой сайт. Если не Bybit, то еще подойдет Kucoin. Если делали подобное, возможно подойдет другая биржа.