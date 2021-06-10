Веб-орієнтована інформаційна система

По сути нужен не особо навороченный сайт для дипломного проекта, который представляет собой систему для пополнения банковского, мобильного и игрового счетов (что-то типа айбокса) . Используемые технологии для бека - JS, иль PHP, ну или их фреймворки (никаких CMS), могу накидать схожие сайты, макеты (макета нет, в этом полная свобода). Для фронта и адаптивной верстки можно использовать любые средства, будстрап, препроцессоры CSS. Срок 3 дня, максимум 4, ведь мне еще документацию по этому писать. Обсудим детали.