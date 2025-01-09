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Закрыт17 заявок289 просмотров

Приветствую дорогие разработчики!


• Технические требования

Архитектура:

• Проект разрабатывается как монолитное приложение для ускорения запуска и

оптимизации затрат на начальном этапе. Однако архитектура спроектирована с учетом

будущего роста: взаимодействие между фронтендом и бэкендом происходит через

внутренний API, что позволит в дальнейшем легко выделить бэкенд в отдельный

сервис и перейти к клиент-серверной архитектуре или микросервисам.

Просьба откликнуться только тем, у кого есть репутация.
Полное Т.З. в Л.С.

Разработка APIРазработка бэкендаРазработка фронтенда
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