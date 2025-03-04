Веб-приложение для организации мероприятий и встреч

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок184 просмотра

Веб-приложение для курсовой

Структура приложения
1 Пользовательский интерфейс
1.1Главная страница (информация о предстоящих мероприятиях).
1.2Страница создания мероприятия:
Название мероприятия. 

Дата и время.
Место проведения.
Описание.
Целевая аудитория.
Регистрация участников.
1.3Страница списка мероприятий: 

Фильтры по категориям.

Поиск по ключевым словам. 

1.4Страница мероприятия (детали):

Информация о событии (описание, спикеры, расписание).

Возможность зарегистрироваться или купить билеты.
Личный кабинет пользователя:
История мероприятий.
Личные данные.
Настройки уведомлений.
2 Администраторская панель
Управление пользователями (добавление, редактирование, удаление).
Управление мероприятиями (создание, редактирование, удаление, модерация).
Статистика и отчеты по мероприятиям (количество участников, отзывы и оценки).

Размещение объявленийСоздание аккаунтовСоздание веб-приложенийСоздание пользовательских интерфейсовУправление аккаунтами
2 месяца назад
guest_1741110860549
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