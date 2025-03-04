Требуется настроить почтовые уведомления из Интернет-магазина на платформе Битрикс. Уведомления перестали приходить, необходимо разобраться с проблемой, так как почтовый агент и хостинги ссылаются друг на друга.
Веб-приложение для организации мероприятий и встреч
Веб-приложение для курсовой
Структура приложения
1 Пользовательский интерфейс
1.1Главная страница (информация о предстоящих мероприятиях).
1.2Страница создания мероприятия:
Название мероприятия.
Дата и время.
Место проведения.
Описание.
Целевая аудитория.
Регистрация участников.
1.3Страница списка мероприятий:
Фильтры по категориям.
Поиск по ключевым словам.
1.4Страница мероприятия (детали):
Информация о событии (описание, спикеры, расписание).
Возможность зарегистрироваться или купить билеты.
Личный кабинет пользователя:
История мероприятий.
Личные данные.
Настройки уведомлений.
2 Администраторская панель
Управление пользователями (добавление, редактирование, удаление).
Управление мероприятиями (создание, редактирование, удаление, модерация).
Статистика и отчеты по мероприятиям (количество участников, отзывы и оценки).
Заявки фрилансеров
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