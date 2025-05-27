Веб-сайт с проверкой уникального кода

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок105 просмотров

Создать веб-сайт с базовым дизайном (чёрный фон с читабельным текстом и парой кнопок). Бэк энд (в приоритете Python) должен обрабатывать get запросы от Digiseller после продажи товаров и проверять уникальный код через API Digiseller после чего переадресовать покупателя на oplata.info со страницей его покупки

PythonРазработка бэкендаСоздание сайтов
2 дня назад
guest_1748293068671
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15 минут назад

Выбранный исполнитель

YarikHr
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2 дня назад
$5
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Escrow
Все сделал быстро и хорошо.
Отличный заказчик с четкими и понятными задачами

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