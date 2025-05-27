Требуется доработать фронт часть в готовом проекте с использованием next.js, react.js и tailwindCSS. Обязательная Pixel-perfect верстка по готовой Figma. Подробности будут предоставлены в процессе обсуждения.
Веб-сайт с проверкой уникального кода
Создать веб-сайт с базовым дизайном (чёрный фон с читабельным текстом и парой кнопок). Бэк энд (в приоритете Python) должен обрабатывать get запросы от Digiseller после продажи товаров и проверять уникальный код через API Digiseller после чего переадресовать покупателя на oplata.info со страницей его покупки
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование10 заявокОткрыт2 дня назад
Требуется разработать Гугл скрипт, который будет редактировать другие скрипты, прикрепленные к различным Гугл документам. Задача заключается в внесении изменений в уже существующие одинаковые скрипты. Необходим опыт работы с Гугл скриптами и понимание их структуры.Веб-программирование3 заявкиОткрыт2 дня назад
Необходимы правки и доработки для сайта на WordPress. Задачи включают добавление функций в админку, исправление ошибок, улучшение обработки данных пользователей и настройку уведомлений. Требуется внимательность к деталям и опыт работы с WordPress. Обеспечить корректную работу всех новых функций и их интеграцию в существующую систему.Веб-программирование7 заявокОткрыт2 дня назад
- $100
Требуется разработать софт или бота для поиска лимитов автобронирования на платформе Wildberries. Условия и стоимость обсуждаются. Ожидается качественный и функциональный продукт.Веб-программирование2 заявкиОткрыт2 дня назад
- $10
Необходимо разработать плагин для XenForo версии 2.2.x, который будет поддерживать оплату через MonoBank, а также предусматривать альтернативные способы оплаты. Ожидается реализация функционала, который обеспечит удобный процесс оплаты для пользователей форума.Веб-программирование1 заявкаОткрыт2 дня назад
Требуется переписать существующий чат, реализованный на AJAX, на WebSocket для повышения эффективности и быстродействия. Основное внимание уделить улучшению взаимодействия в реальном времени.Веб-программирование1 заявкаОткрыт2 дня назад
Требуется фрилансер для доработки и редизайна проекта на Joomla 4. Основные задачи: верстка и адаптация, интеграция с модулями, настройка, размещение контента, оптимизация и тестирование. Важно наличие опыта работы с Joomla и портфолио.Веб-программированиенет заявокОткрыт2 дня назад
Требуется разработка парсера для сайта zalando.pl с использованием исходных URL категорий из файла xlsx. Необходимо собрать данные о товарах, включая цену, описание и наличие, и экспортировать их в отдельные файлы xlsx для каждой категории. Учитывайте варианты цветов и размеров с формированием строк для каждого товара.Веб-программирование9 заявокОткрыт2 дня назад
- $200
Требуется создать телеграм-бота, который будет анализировать предложения на бирже @Tonnel_Network_bot, отслеживая цены на NFT и сравнивая их с минимальными значениями (floor). Бот должен отправлять ссылки на покупки, если цена ниже минимальной. Также потребуется возможность добавления и исключения типов подарков для выбора наиболее ликвидных NFT.Веб-программирование12 заявокОткрыт2 дня назад
Ищется специалист на Python для отладки парсера, который собирает объявления. Основная задача — исправить ошибки в функции нахождения дублирующих объявлений. Работа требует уровня выше взаимодействия с ИИ. Текущая реализация на клауде работает некорректно.Веб-программирование7 заявокОткрыт2 дня назад