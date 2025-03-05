Веб-сервис автоответа на отзывы с СhatGPT

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок47 просмотров

Здравствуйте. Нужен мини веб-сервис автоответа на отзывы с chatgpt.

Есть несколько направлений бизнеса и мне надоело вручную отвечать на отзывы.

Нужно сделать мини веб сервис, куда бы я бы заходил на сайт и редактировал параметры.

1. Возможность работать с несколькими компаниями и самому их добавлять

2. Проверка на наличие новых отзывов (хотя бы раз в сутки): 2gis, flamp, Яндекс Карты, Google Карты 

3. Возможность пожаловаться на отзыв через N дней

4. Проверка сколько звезд поставлено

5. Автоответ по шаблону промта через API chatGPT 

6. Шаблоны промтов настраиваю сам в настройках. Если 1 звезда и ключевые слова такие.. То отвечай так... И так далее

7. Все настройки я ввожу сам на каждую компанию (ссылки на площадки, ключи авторизации, промты и т.п.)

Минималистичный интерфейс наподобие https://m6258306862ab3.lpmotortest.com/

У этих сервисов нет API, подозреваю что можно работать через пост-гет запросы к сервисам, чтобы отвечать на отзывы.

ChatGPTPythonИнтеграция APIПарсинг данныхСоздание веб-приложений
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