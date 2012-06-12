Веб-сервис с генерацией QR - кода

Ищу веб-программиста, дизайнера для создания веб-сервиса. В целом обычный сайт, есть два момента:

1) Клиент оплачивает услугу, получает уникальный цифро-буквенный 6-8-значный номер (каждый раз новый) и (желательно) уникальный QR код. Все это приходит на эл. почту в виде PDF листа.

2) Клиент оплачивает услугу через платежный агрегатор (Z-payment, либо любой другой) 10% комиссия идет на один Webmoney кошелек, основная сумма - на другой.

Итого: нужны эти два скрипта, сайт по функционалу близкий к KuponGid.ru (рассылка предложений по базе клиентов, напоминания, сортировка, категории), дизайн (последнее не критично, дизайнера могу найти сам).