Веб-скрипт вывода информации из базы

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Закрыт6 заявок94 просмотра

Добрый день,

Требуется сказать верстку с сайта и на поддомене натянуть на верстку вывод информации из базы данных проекта.

Интеграция верстки
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