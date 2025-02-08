Требуется разработка программного обеспечения для букмекерского сайта, которое будет дублировать ставки на нескольких счетах одновременно. Ищем специалиста с опытом работы в данной области, знакомого с особенностями букмекерского бизнеса.
Веб-скрипт вывода информации из базы
Добрый день,
Требуется сказать верстку с сайта и на поддомене натянуть на верстку вывод информации из базы данных проекта.
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