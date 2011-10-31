Вебинар с функцией видео-конференции

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки134 просмотра

Требуется разработать для создаваемого сайта систему вэбинара с функцией вэбконференции.

Рассматриваются все варианты.

Основной принцип - возможность показа презентаций PowerPoint и видеоконференция между несколькими участниками вэбинара.

PowerPoint
14 лет назад
toxavoc
Антон 
52 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров