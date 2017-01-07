Написано на нативном PHP+MySQL интерсует все чтобы не увели пин-коды (include, SQL injecoion) нужно недорого, так как пин-коды игровые (не платежные)
Вебмастер (с уверенными навыками верстки) для правок на MODx
Есть пул в 8-10 сайтов на MODx, которыми надо заниматься на постоянной основе.
- Корпоративные сайты
- Каталоги организаций
- Интернет-магазины
- Региональные поддомены
Правки в основном по направлениям:
- Отображение на моб.устройствах
- Мелкие доработки по расположению элементов (слайдер, меню, карусели)
- Настройки форм обратной связи, взаимодействие с формами
- Подключение виджетов
- Настройки корзины
- Кроссбраузерность
- Верстка (правки, не с нуля)
- Залить на хост, настроить поддомены, редиректы и т.д.
и т.д.
Требования к кандидату:
- Всегда на связи whatsup/viber/telegram
- Всегда адекватная оценка и соблюдение сроков, работа проектная, поэтому первое и самое главное правило: быть вовремя.
- Работа на совесть и качество (хорошему кандидату готов хорошо платить)
- Уверенная работа с макетами .psd*
- Творческий подход (не надо машинально лепить все правки, инициатива, если Вы видите как сделать лучше, приветствуется).
- Скорость работы: готовы платить за быстрое и качественное выполнение бонусы
От меня:
- Долгосрочные проекты в интересных нишах: наркология, цветы, туризм, тренинги
- Моментальная оплата по завершению заданий на вебмани, яндекс, сбербанк, тинькофф
- Постоянная коммуникация
- Очень высока вероятность, что в будущем успешный кандидат сам подберет себе помощника.
- Работа не на какую-то там большую компанию, а непосредственно со мной, можем подружиться))))
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