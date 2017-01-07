Вебмастер (с уверенными навыками верстки) для правок на MODx

Есть пул в 8-10 сайтов на MODx, которыми надо заниматься на постоянной основе.

- Корпоративные сайты

- Каталоги организаций

- Интернет-магазины

- Региональные поддомены

Правки в основном по направлениям:

- Отображение на моб.устройствах

- Мелкие доработки по расположению элементов (слайдер, меню, карусели)

- Настройки форм обратной связи, взаимодействие с формами

- Подключение виджетов

- Настройки корзины

- Кроссбраузерность

- Верстка (правки, не с нуля)

- Залить на хост, настроить поддомены, редиректы и т.д.

и т.д.

Требования к кандидату:

- Всегда на связи whatsup/viber/telegram

- Всегда адекватная оценка и соблюдение сроков, работа проектная, поэтому первое и самое главное правило: быть вовремя.

- Работа на совесть и качество (хорошему кандидату готов хорошо платить)

- Уверенная работа с макетами .psd*

- Творческий подход (не надо машинально лепить все правки, инициатива, если Вы видите как сделать лучше, приветствуется).

- Скорость работы: готовы платить за быстрое и качественное выполнение бонусы

От меня:

- Долгосрочные проекты в интересных нишах: наркология, цветы, туризм, тренинги

- Моментальная оплата по завершению заданий на вебмани, яндекс, сбербанк, тинькофф

- Постоянная коммуникация

- Очень высока вероятность, что в будущем успешный кандидат сам подберет себе помощника.

- Работа не на какую-то там большую компанию, а непосредственно со мной, можем подружиться))))