На сайте Ларавел нужно решить мелкие задачи. Работаем через Gitlab. Формат работы: Оценка задачи > Согласование > Выполнение > Тестирование > Оплата. Пишите вашу ставку, примеры работ сложных проектов и сервисов. Антибот: 14+59=?
Верстальщик / frontend разработчик, + желательно PHP 20-50 час/мес
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется Верстальщик / frontend разработчик, желательно со знанием PHP (Yii2), с опытом работы от 1 года, для поддержки интернет-магазина автокресел и колясок для детей.
Требуется уверенное знание Jquery, Git, CSS.
Объём работы примерно 20-50 часов в месяц, оплата за отработанные часы.
Чёткая постановка задач в таскменеджере, своевременная выплата.
В отклике просьба указывать стоимость часа работы.
telegramm: @a_berlinskiy
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